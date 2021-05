Salada de batata com ervas aromáticas

Preparação

Num tacho, coza as batatas com água e sal durante 10 a 15 minutos.

Numa taça, coloque a cebola rocha em rodelas fininhas, as alcaparras e as azeitonas. Reserve.

Numa tigela, coloque o crème fraîche, as ervas aromáticas picadas, regue com azeite e vinagres e tempere com sal e pimenta a gosto. Envolva bem todos os ingredientes.

Depois das batatas cozidas, escorra a água e parta as batatas ao meio.

Numa saladeira, disponha a mistura das alcaparras reservada, adicione as batatas cozidas e a mistura do crème fraîche.

Envolva todos os ingredientes com cuidado e sirva com folhas de endro.