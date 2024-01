Rolinhos caseiros de canela

Preparação

Preparar a massa:

Levar a uma taça 350 g de farinha, o fermento, o sal e o açúcar. Misturar todos os ingredientes.

Quando misturados os ingredientes, fazer um buraco no meio e verter aí o ovo batido, a água, o leite amornado e a manteiga previamente derretida no micro-ondas. Misturar os líquidos com os secos até que forma uma bola.

Aos poucos, há que juntar a restante farinha (100 g) para formar uma massa homogénea.

Polvilhar com farinha a bancada da cozinha, levar aí a massa e amassar durante dez minutos. Levar de novo à taça, cobrir com um pano de cozinha húmido e colocar no forno (desligado) a levedar 30 minutos.

Findo o tempo indicado, levar a massa à bancada e esticá-la com o rolo de cozinha até apresentar uma grossura de 5 a 6 mm

Preparar o recheio:

Verter a manteiga derretida sobre a massa. À parte, misturar o açúcar mascavado com a canela e as sementes de cardamomo. Verter esta mistura sobre a massa.

Enrolar a massa formando um rolo. Cortar este rolo em rolinhos com 3 cm de espessura.

Levar a um tabuleiro forrado com papel vegetal, inserir no forno (desligado) para fermentar mais 20 minutos. Posto isto deixar assar no forno pré-aquecido nos 180 ºC até que os rolinhos se apresentem dourados.