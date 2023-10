Risotto de couve-flor, batata-doce e açaflor

Preparação

Colocar a batata-doce em rodelas e a couve-flor em pedacinhos num tabuleiro com papel vegetal. Salpicar com um pouco de sal, as ervas aromáticas a gosto e um fio de azeite. Levar ao forno a 200 ºC até assar e ficar tenro.

Começar a preparar o risotto, colocando a cebola e os alhos picados num tacho, com o azeite e o açaflor, mexendo ocasionalmente. Noutro tacho manter o caldo de legumes a ferver em lume brando.

Quando a cebola estiver translúcida adicionar o arroz e mexer, deixando-o envolver bem o açaflor.

Juntar o vinho branco e deixar cozinhar até o álcool se evaporar. Juntar duas conchas de caldo e ir mexendo o arroz enquanto coze e embebe o caldo. Adicionar caldo à medida que for necessário, sem parar de mexer o arroz.

Entretanto retirar os vegetais do forno e reservar metade da couve-flor. Triturar a restante e a batata-doce em puré. Este puré é adicionado ao risotto quando estiver praticamente cozido. Envolver bem, deixando cozinhar por mais dois minutos. Adicionar os raminhos de couve-flor reservados. No final da cozedura, apagar o lume e juntar o queijo da ilha ralado na hora, envolvendo suavemente.

Servir imediatamente polvilhado com mais queijo se assim o desejar e tomilho fresco.