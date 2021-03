Preparação

Preparação Bimby

Pré aqueça o forno a 180 °C. Unte as formas com um pouco de creme vegetal sabor a manteiga e polvilhe com açúcar, 12 formas pequenas para pudins. Reserve.

No copo da Bimby coloque: o creme vegetal sabor a manteiga, o açúcar, as gemas, o leite e o sal, bata 1 min/ 37°C/ vel 4.

De seguida, adicione o coco e envolva 15seg/ vel 2. Distribua pelas formas reservadas sem encher na totalidade. Coloque as formas no tabuleiro do forno, verta um pouco de água no fundo do tabuleiro até cobrir pela metade as forminhas, para desta forma os Quindins cozerem em banho-maria.

Leve o tabuleiro ao forno durante 20 minutos.

Retire e deixe arrefecer por completo antes de desenformar.