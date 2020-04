Preparação

Cozer a cenoura descascada e reduzir a puré. Bater as gemas com o açúcar. Juntar o azeite. Adicionar o amido de milho com o fermento e de seguida a cenoura cozida. Juntar a raspa de laranja. Colocar em forminhas untadas ou de silicone e levar ao forno a cozer a 180 ºC.