Preparação

Num recipiente coloque as sementes de chia com o leite, o cacau, canela, raspa de laranja e o mel. Envolva tudo muito bem, tape com película aderente e leve ao frio por quatro horas ou de um dia para o outro.

Opcional: Depois desse tempo, triture o preparado com a varinha mágica e junte o sumo de laranja.

Para servir, divida a mousse por quatro taças ou copos, com gomos de laranja (ou outra fruta da época).