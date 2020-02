Preparação

Lave bem os flocos de quinoa e misture-os com o leite magro, a água e a canela numa panela. Acrescente uma pitada de flor de sal.

Cozinhe em lume médio, mexendo com uma colher de pau, durante cinco minutos ou até a papa começar a ficar espessa e cremosa.

Sirva em tigelas, com as rodelas de banana e as nozes por cima. Finalize com um fio de mel e sirva com um pouco mais de leite a gosto, dependendo se gosta das papas mais líquidas ou mais consistentes. Fácil, não é?