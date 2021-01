Papa cremosa de arroz com especiarias

Preparação

Coloque todos os ingredientes numa panela, à exceção das especiarias e das amêndoas. Tape a panela e deixe levantar fervura.

Baixe o lume para o mínimo e deixe fervilhar durante 15 minutos. Retire do lume e envolva com as especiarias e as amêndoas cortadas grosseiramente.

Triture com uma varinha mágica até obter uma consistência cremosa.

Sirva com amêndoas torradas.