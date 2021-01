Preparação

Comece por juntar a farinha, o sal, o açúcar e o fermento numa tigela e misture bem.

Abra uma cavidade e junte o iogurte, o azeite, os alhos bem picados e os coentros.

Misture bem todos os ingredientes e depois amasse como se fosse uma massa de pão (pode colocar na batedeira ou no robô de cozinha).

Não é necessário amassar demasiado, apenas até obter uma consistência uniforme e maleável.

Junte o leite aos poucos até obter uma consistência tipo pão.

Divida a massa em quatro partes iguais e molde a massa em círculos em formas ovais.

Leve os pães naan à frigideira quente até dourarem as duas faces.

Caso a frigideira não seja antiaderente, unte com azeite ou manteiga, para que a massa não cole.

Barre com manteiga, polvilhe com coentros frescos (se for a gosto) e sirva.

