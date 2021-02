Panna cotta de framboesa

Preparação

Num robô de cozinha, triture as framboesas e passe-as por um coador.

Coloque 250 g deste puré de framboesas num tacho e adicione as folhas de gelatina previamente demolhadas em água fria e bem espremidas. Reserve o restante puré no frio.

Leve ao lume e mexa constantemente até que a gelatina se dissolva bem. Adicione as natas e o açúcar e mexa muito bem até que o açúcar se dissolva por completo.

Coloque o preparado em copos ou pequenas taças e coloque no frio durante quatro horas.

Sirva as panna cottas, desenformadas ou não, com o puré de framboesas reservado no frio.