Paella de marisco e frango

Preparação

Aqueça metade do azeite numa paellera ou frigideira de fundo espesso e frite o chouriço até ficar estaladiço. Junte o alho, a cebola e o pimento e refogue até amolecerem. Adicione os tomates, os flocos de pimento e o arroz. Mexa até os grãos de arroz ficarem translúcidos.

Deite o colorau e o vinho e quando borbulhar, deite o caldo de galinha quente e tempere com sal e pimenta.

Noutra frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite e aloure as coxas de galinha, juntando-as depois à paellera e cozinhe entre cinco a dez minutos. Disponha as amêijoas com a articulação para baixo, de modo a que abram para o exterior da frigideira. Espalhe as ervilhas por cima e continue a cozinhar, destapado, durante mais dez minutos.

Entretanto, aqueça o restante azeite com o alho numa caçarola. Junte os camarões, frite-os rapidamente durante um a dois minutos, e junte-os à paella. Repita a operação com as lulas e junte-as à paella. Espalhe a salsa picada por cima e sirva imediatamente.