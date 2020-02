O doce do amor com framboesas e creme de requeijão

Preparação

Comece por ligar o forno nos 170ºC com ventilador.

Coloque todos os ingredientes do craquelin no processador (tipo 1,2,3) e triture, ou amasse, até obter uma massa homogénea.

Coloque uma folha de papel vegetal, polvilhe com farinha e coloque por cima a massa.

Volte a polvilhar com farinha e sobreponha outra folha de papel vegetal e estenda, com o rolo, até obter uma camada com cerca de 2 a 3 mm de espessura.

Coloque no congelador, enquanto trata da massa:

Coloque, num tacho, a água. Tempere com uma pitada de sal e adicione a manteiga.

Assim que ferver, conte um minuto, adicione a farinha e mexa energicamente até obter uma massa lisa e brilhante, que faça recordar a massa dos rissois.

Retire para uma taça e deixe amornar.

Assim que a massa estiver morna, bata, à parte, os ovos, e adicione-os, gradualmente, à massa, sem parar de mexer, até obter uma massa lisa e homogénea.

créditos: Faz & Come

Coloque a massa num saco pasteleiro com uma boquilha lisa.

Desenhe, num papel vegetal, um coração (um círculo ou, então, faça apenas profiteroles). Dê a volta ao papel e coloque-o sobre um tabuleiro liso.

Com o saco pasteleiro na perpendicular, vá dispondo pequenas porções de massa com cerca de 2 cm ao redor do desenho do coração no papel, deixando uns 2 a 3 cm de espaço entre cada um deles.

Retire a massa do craquelin do frigorífico, remova o papel vegetal e, utilizando um cortante redondo, ligeiramente maior do que o tamanho das porções de massa que tem no tabuleiro, corte círculos.

Coloque um círculo de massa sobre cada choux.

Leve ao forno durante cerca de 30 minutos, sem abrir a porta.

Depois de completamente frio, prepare o recheio:

Bata as natas até ficarem cremosas.

Adicione o açúcar e o requeijão e bata até ficar firme.

Passe o creme para um saco pasteleiro com uma boquilha em forma de estrela.

Abra o seu doce ao meio, na longitudinal (com uma faca de serra e muito cuidado) e recheie com o creme e algumas framboesas.

Decore com o creme restante, algumas framboesas e folhas de hortelã.