Preparação

Num shaker com gelo coloque o sumo de laranja e o sumo de ananás, adicionando o xarope de baunilha para um toque de doçura, agite. Verta a mistura no copo e, com delicadeza, adicione uma camada generosa de claras em neve batidas, criando a aparência de "neve". Cubra com açúcar o topo e caramelize para um visual natalício.

Decoração:

Açúcar para polvilhar caramelizar