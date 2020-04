Ketchup saudável caseiro

Preparação

Esta receita rende 1 frasco de 500 ml de ketchup.

Pique as tâmaras o máximo que conseguir. Leve ao lume num tachinho juntamente com a polpa de tomate, a pasta de pimentão e os dois tomates pelados e sem as sementes, mexendo sempre.

Junte o vinagre de sidra, tempere com o sal e o alho em pó e deixe reduzir.

Assim que estiver completamente arrefecido, coloque num frasco hermético.