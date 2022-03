Empanadas de carne e chouriço

Preparação

Esta receite prepara cerca de 10 empanadas.

Num tacho com água, coza os ovos. Depois de cozidos, retire-lhes a casca e pique-os miúdo. Entretanto, corte o chouriço aos pedacinhos (retire-lhe a “pele”).

Verta duas colheres de sopa de azeite numa frigideira e refogue a cebola bem picadinha. Junte a carne, os pedaços de chouriço, tempere com uma pitada de sal (pouco, o chouriço já tem sal), pimenta-preta, cominhos. Junte a polpa de tomate e deixe reduzir (não convém que ganhe muito molho). Cozinhe a carne em lume médio. No final, misture os pedacinhos de ovo cozido.

Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Estenda a massa na bancada da cozinha previamente enfarinhada. Corte círculos com cerca de 15 cm de diâmetro. Disponha no centro do círculo duas colheradas do recheio e feche em meias luas. Pincele as bordas da empanada com gema, assim como toda a superfície do pastel. Pique a empanada ligeiramente com as pontas de um garfo.

Leve ao forno até a superfície da empanada se apresentar douradinha.