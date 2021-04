Curgetes no forno recheadas com borrego

Preparação

Comece por preparar as curgetes. Corte o topo das curgetes e, com uma colher de chá, remova a polpa do interior, deixando uma margem de cerca de 0,5 cm. Remova também um pouco dos topos, para os deixar ligeiramente arredondados. Pique a polpa das curgetes e reserve.

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Numa frigideira grande, aqueça uma colher de sopa de azeite sobre lume médio e junte a cebola. Deixe cozinhar um a dois minutos, até ficar translúcida. Adicione os alhos, pimento e alecrim e cozinhe por mais três minutos, mexendo ocasionalmente. Aumente o lume para médio-alto e junte a carne. Cozinhe, mexendo ocasionalmente, até a carne deixar de estar rosada. Adicione a polpa das curgetes e tempere com sal e pimenta preta.

Cozinhe durante oito a dez minutos, para secar, mexendo com frequência.

Divida o recheio pelas curgetes e leve a assar no forno durante 45 minutos (coloque as curgetes recheadas e as "tampas" a assar lado a lado, para que o recheio fique tostado no topo. Para servir, coloque então as "tampas" sobre as curgetes).

Para fazer os couscous, ferva uma chávena de água. Numa taça grande, coloque uma chávena de couscous e tempere com uma colher de sopa de azeite, sal, noz-moscada moída e pimenta preta. Deite a água fervente por cima e cubra a taça (com um prato, por exemplo). Ao fim de três minutos, destape e mexa com um garfo, para soltar os grãos.

Quando as curgetes estiverem prontas sirva imediatamente, acompanhadas com os couscous.