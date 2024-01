Preparação

Como fazer um Caldo aromático sustentável

2 l de água da torneira + 500 g de restos de vegetais (cascas e colos de cebola, parte escura do alho-francês, colo e cascas de cenoura, talos de aipo e couve-flor, cascas de batata, de abóbora, de chuchu, de alho, de beringela, entre outros) + Ervas aromáticas a gosto + Especiarias a gosto

Preparação

Coloque numa panela a água da torneira, as cascas e talos dos legumes que tem disponíveis, as ervas aromáticas e as especiarias e deixe ferver. Quando levantar fervura, reduza o lume e deixe cozer em lume brando por 15 minutos. Depois, coe o preparado e utilize-o nas suas sopas ou noutras receitas.

Eis a receita de Creme de batata-doce e cogumelos

Comece por colocar a couve-flor e a batata-doce, cortadas em fatias longitudinais com cerca de 2 cm, num tabuleiro de forno e tempere com a pimenta, a paprica, o alho, o tomilho e um toque de azeite. Leve ao forno, pré-aquecido a 200 ºC, cerca de 20 minutos.

Aqueça o caldo aromático numa panela e junte a cebola e o alho-francês. Quando estes estiverem cozidos, junte os legumes assados e envolva. Desligue o lume e triture tudo até obter um creme bem aveludado.

Entretanto, salteie os cogumelos com um fio de azeite e temperados com o tomilho e a pimenta a gosto.

Sirva a sopa com um toque de azeite em cru e com os cogumelos salteados.

Para finalizar, polvilhe com a salsa ou os coentros picados.