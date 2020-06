Cranachan, uma sobremesa de framboesa da Escócia

Preparação

Espalhe a aveia num tabuleiro, coberta com papel manteiga e leve ao forno até ficar dourada. Se preferir, pode tostar a aveia numa frigideira.

Separe uma parte das framboesas. Com a outra parte, faça um puré de framboesa passando-as por uma peneira, ou amassando com o garfo, até criar um puré grosso. Não se preocupe se ficarem alguns pedaços maiores. Deixe o puré de lado.

Numa tigela, misture as natas frescas, o uísque e o mel. Mexa bem. Adicione a aveia tostada e continue a mexer, até formar uma mistura cremosa.

Em 4 taças, monte a sobremesa em camadas, alternando uma camada do puré de framboesa com uma camada do creme. Polvilhe um pouco da aveia no topo para finalizar. Leve ao frigorífico por alguns instantes antes de servir.

Dica: na Escócia, é comum a sobremesa ser servida sem montar, ou seja, o creme e o puré são colocados na mesa e cada convidado se serve, montando as suas próprias camadas. O mel também é colocado na mesa, para que as pessoas adocem a gosto.

Receita: VisitBritain