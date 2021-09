Crackers caseiras, deliciosas e muito simples de preparar

Preparação

Pré-aqueça o forno nos 180 ºC.

Coloque todos os ingredientes no copo do robô de cozinha e processe até obter uma massa homogénea.

Caso necessário, adicione um pouco mais de água ou farinha, sendo que a massa se deverá descolar das mãos.

Coloque uma folha de papel vegetal em cima da bancada da cozinha. Pincele com um pouco de azeite e espalhe por cima a massa.

Volte a pincelar com azeite e sobreponha outra folha de papel vegetal.

Estenda, com o rolo da massa, até obter uma lâmina de massa o mais fina possível.

Faça alguns cortes ajudando-se de uma faca ou de um corta-massas, dando a forma de rectângulos ou quadrados.

Leve ao forno durante cerca de dez minutos. Dê a volta às crackers e leve ao forno por mais cinco minutos aproximadamente, ou até ficarem douradas de ambos os lados.

Retire do forno e deixe arrefecer em cima de uma rede antes de conservar as crackers em recipientes com fecho hermético.

Dicas: experimente substituir o sésamo pelas suas sementes preferidas: chia, quinoa, papoila, girassol, etc. Depois de frias, mantenha as crackers bem fechadas num frasco ou lata com fecho hermético. Caso pretenda, pode salpicar com um pouco de flor de sal antes de levar ao forno.