Cogumelos recheados com bacon e mozzarella

Preparação

Pré-aquecer o forno a 180 ºC.

Retirar os pés e a pele dos cogumelos. Reservar os pés e laminar.

Numa frigideira, colocar a cebola e o alho e deixar alourar um pouco. Adicionar os pés dos cogumelos e o bacon picado grosseiramente. Deixar cozinhar aproximadamente cinco minutos.

Adicionar a mozzarela ralada, envolver bem o preparado e retificar de temperos. Juntar a salsa picada.

Colocar um fio de azeite, sal e pimenta nos cogumelos e rechear com o preparado anterior.

Levar ao forno durante 15 minutos.