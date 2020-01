Chiffon de chocolate e canela

Preparação

Separe as gemas das claras. Num recipiente, coloque os seguintes ingredientes: o açúcar e as gemas, bata com a batedeira até apresentar um creme esbranquiçado. De seguida, adicione o óleo, a água morna e o chocolate em pó. Envolva com cuidado, com a batedeira.

Acrescente, pouco a pouco, e sem parar de bater com a batedeira, a farinha, o fermento em pó e a canela. Reserve.

Bata em separado as claras em castelo, acrescente com cuidado à massa reservada do bolo, envolvendo lentamente com uma vara de arames.

Pré-aqueça o forno a 170 ºC.

Numa forma de coroa central, untada com manteiga e polvilhada com chocolate em pó, deite a massa do chiffon.

Leve ao forno cerca de 45 minutos.

Quando o bolo estiver cozido desligue o forno, mas mantenha-o por mais dez minutos dentro do forno.

Sirva o bolo polvilhado com açúcar em pó e raspas de chocolate.

Preparação Bimby

Coloque a “borboleta” no copo da Bimby e adicione o açúcar, os ovos, o óleo e a água morna e o chocolate em pó, programe 6 min/ 37ºC/ vel 3 ½

De seguida programe 3 min/ vel 3.

Pré-aqueça o forno a 170 ºC.

Adicione a farinha, o fermento e envolva 15 seg/ vel 3.

Numa forma de coroa central, untada com manteiga e polvilhada com chocolate em pó, deite a massa do chiffon.

Leve ao forno cerca de 45 minutos.

Quando o bolo estiver cozido desligue o forno, mas mantenha-o por mais 10 minutos destro do forno.

Sirva o bolo polvilhado com açúcar em pó e raspas de chocolate.