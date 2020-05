Cheesecake de frutos vermelhos

Preparação

Partir as bolachas e colocar no triturador juntamente com a manteiga.

Triturar até obter uma massa homogénea.

Forrar a base da forma redonda com aro com a massa de bolacha espalhando uniformemente.

Numa taça, hidratar as folhas de gelatina com água bem fria.

Dissolver as folhas de gelatina no sumo de limão quente.

Bater o queijo fresco numa taça com o açúcar, as folhas de gelatina dissolvidas e adicionar raspa de limão a gosto.

Distribuir a mistura de queijo sobre a base de bolacha e levar ao frigorífico quatro horas ou até estar consistente.

Desenformar e decorar com frutos vermelhos a gosto.