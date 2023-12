Carpaccio de bacalhau lascado acompanhado de batata-doce 

Preparação

Numa frigideira, salteie os mexilhões, depois de temperados com sal, com o fio de azeite, o alho e a cebola, finalizando com os coentros e o espumante da Bairrada.

Corte a batata-doce às rodelas e frite-as.

Num prato à parte, disponha as lascas de bacalhau cru demolhado e regue com o sumo de limão.

Sirva com os mexilhões e chips de batata-doce.

Esta receita é da autoria do chef Chakall.