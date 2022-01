Brown Betty de maçã e cookies

Preparação

Triturar as bolachas num processador ou dentro dum saco e esmagar com o rolo da massa. Colocar as bolachas numa taça e adicionar a manteiga e especiarias e mexer bem até obter migalhas grossas.

Noutra taça, colocar as maçãs já fatiadas e os restantes ingredientes, envolvendo muito bem.

Espalhar um terço das migalhas de cookies no fundo de uma cocotte de cerâmica ou tabuleiro, de maneira uniforme. Colocar metade das maçãs em cima dessa camada de migalhas. Colocar mais um terço de migalhas e espalhar. As restantes maçãs depois. E finalizar com o último terço de migalhas de cookies, espalhando bem para tapar as maçãs.

Vai ao forno a 180 ºC, por 30 minutos, até as maçãs ficarem macias e o topo dourado e estaladiço.

Servir morno, com iogurte grego e canela ou com uma bola de gelado de baunilha.