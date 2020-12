Broas de mel e nozes

Preparação

Esta receita rende aproximadamente 25 broas.

Leva-se ao lume num tacho, a água com o mel, o azeite, o açúcar, a canela, a erva-doce e o sal.

Assim que ferver, baixe o lume e deixe por mais uns cinco minutos.

Retire, junte as nozes picadas e a farinha de uma só vez, envolvendo bem. Adicione a raspa de limão.

Leve de novo ao lume mexendo sempre, até que a massa comece a descolar das paredes e fundo do tacho.

Retire, deixe arrefecer e só depois deve moldar em forma de broas (para facilitar esta tarefa, unte as mãos com um pouco de azeite).

Finalmente, pincele cada uma com a gema batida misturada com o leite e leve ao forno a 180º C., por cerca de 15 minutos, ou até estarem douradas a gosto.