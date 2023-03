Bolo de mel e mascarpone com romã

Preparação

Bolo: Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado.

Fazer o buttermilk (250 ml de leite misturado com 2 colheres de sopa de sumo de limão) e deixar repousar dez minutos.

Bater os ovos com o açúcar, juntar a baunilha, o buttermilk , o azeite, o mel e a canela. Misturar a farinha e o fermento.

Levar ao forno, a 175 ºC, durante 25 minutos.

Deixar arrefecer, desenformar e cortar ao meio.

Creme: Bater o mel com o mascarpone e o açúcar em pó. Rechear e cobrir o bolo com o creme, decorar com romã e amêndoa torrada moída biológica.