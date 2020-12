Bolo de laranja com chocolate

Preparação

Na Bimby

Aqueça previamente o forno a 180 ºC. Unte com manteiga uma forma redonda e polvilhe com um pouco de farinha.

Coloque no copo a laranja com casca cortada em quartos, triture 10 seg/ vel 10.

Insira a borboleta. Adicione o açúcar, a manteiga, os ovos e o leite, bata 4 min/ 37ºC/ vel 2,5.

Adicione a farinha e o fermento, envolva 5 seg/ vel 3. Deite o preparado na forma e leve ao forno durante 45 minutos. Faça o teste do palito para ver se está cozido.

Retire e deixe arrefecer.

Entretanto, prepare a cobertura: derreta o chocolate com as natas, em banho-maria ou no micro-ondas.

Coloque o bolo num prato de servir e verta a cobertura de chocolate sobre o bolo arrefecido, decore com rodelas de laranja.