Bolo de chocolate e vinho do Porto

Misturar o vinho do Porto com as passas e triturar num picador uns segundos, apenas até que as passas fiquem em pedacinhos.

Derreter o chocolate negro com a manteiga no micro-ondas. Bater os ovos com o açúcar de coco, juntar o chocolate derretido com a manteiga. Envolver o vinho do Porto com as passas. Misturar a farinha e o fermento. Verter na forma e levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer uns minutos e desenformar.