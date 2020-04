Bolo de café com crumble de caramelo salgado

Preparação

Bolo

Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175º C. Bater o açúcar com a manteiga, adicionar os ovos, um a um, sempre a bater. Misturar num copo o leite com o café e verter na massa. Envolver a farinha e o fermento. Verter na forma e levar ao forno durante 25 minutos. Deixar arrefecer, desenformar e cortar ao meio.

Creme de Café

Bater tudo até ficar um creme fofo. Rechear e cobrir o bolo. Reservar no frigorífico.

Caramelo

Misturar todos os ingredientes num tacho ao lume. Deixar ferver e continuar sempre a mexer. Retirar quando ficar cor de caramelo claro. Deixar arrefecer e misturar até que fique do género de um crumble, colocar por cima do creme.