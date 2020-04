Bolo de café e cacau com chantilly e raspas de chocolate

Preparação

Bolo

Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Bater os ovos com o açúcar de coco. Juntar a manteiga e o café, bater novamente. Misturar os restantes ingredientes. Verter na forma e levar ao forno, pré-aquecido a 175º C, durante 25 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Chantilly

Bater todos os ingredientes até ficar com consistência de chantilly. Aplicar no bolo.

Cobertura

Passar um descascador de vegetais numa tablete de chocolate negro para fazer raspas de chocolate e decorar o bolo.

