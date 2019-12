Bolinhas de maçã

Preparação

Faça um corte vertical nas tâmaras e retire o caroço. Pese 120 gramas.

Coloque no fundo do frasco as amêndoas, depois as tâmaras e por fim a maçã desidratada.

Polvilhe para o frasco um pouco de sal, a canela e o gengibre.

Feche o frasco e coloque uma etiqueta com a descrição do método de preparação das bolinhas.

Para preparar as bolinhas:



Corte as tâmaras em pequenos pedaços. Coloque na picadora as amêndoas e pique até ficarem em farinha. Junte os restantes ingredientes.

Pique até formar uma pasta. Pare de vez em quando para raspar os bordos da picadora. Se necessário acrescente uma colher de sopa de água.

Faça bolinhas com a pasta que formou.

Guarde numa caixa fechada no frigorífico ou no congelador.