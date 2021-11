Bolachas de castanha

Preparação

Dê um golpe nas castanhas e coza-as em água a ferver, temperada com uma pitada de sal. Depois de cozidas, descasque as castanhas e reserve.

Bata a manteiga (à temperatura ambiente) com o açúcar e as castanhas, entretanto esmagadas com ajuda de um garfo. Adicione os ovos, um a um, e bata novamente. Envolva a farinha (peneirada) até criar uma massa seca.

Numa superfície enfarinhada, estenda a massa e faça os moldes das bolachas a gosto. Leve-as ao tabuleiro do forno, forrado com papel vegetal, mantendo quatro dedos de distância entre cada bolacha.

Vai ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante aproximadamente 15 minutos ou até as bolachas ficarem douradas.