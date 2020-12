Bola de bacalhau, cebola e pimentos

Preparação

Tempo de preparação: 50 minutos (inclui forno) + tempo extra para levedar a massa

Massa: depositar a farinha num recipiente e formar uma cavidade no centro. Adicionar aí o leite morno, a manteiga, o fermento, um ovo e o açúcar.

Começa a amassar-se de fora para dentro. Adiciona-se o sal e amassa-se, vigorosamente, até a massa se descolar das mãos e da taça.

Forma-se uma bola com a massa, cobre-se a taça com um pano ou com película aderente.

Deixa-se a levedar, em local livre de correntes de ar, até duplicar o volume inicial.

Recheio: cozinha-se a cebola cortada em meias luas juntamente com o alho e o azeite.

Tempera-se com sal e pimenta-preta e adiciona-se o vinho branco. Deixa-se evaporar.

Incorporam-se o pimento cortados em tiras e envolve-se na cebola.

Montagem: Divide-se a massa em duas porções. Estende-se uma camada de massa e forra-se com ela a base de uma assadeira previamente untada de azeite.

Cobre-se com a cebolada e depois com o Bacalhau da Noruega, previamente demolhado, cozido em água e sal e lascado.

Cobre-se com outra camada de massa, pincela-se com ovo e vai ao forno pré-aquecido a 170 ºC, durante 30 a 40 minutos, até ficar dourado.

