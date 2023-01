Barras crocantes de granola

Preparação

Esta receita prepara 16 barras.

Pré-aqueça o forno a 175 °C. Unte e forre uma assadeira rasa, quadrada, de 23 cm ou uma forma de tamanho semelhante, com papel vegetal.

Corte a manteiga em bocados e coloque muna caçarola media com a raspa de limão, o sal, o extrato de malte ou xarope e o açúcar. Aqueça levemente até a manteiga derreter.

Adicione as sultanas ou as passas, as pevides de abóbora, a aveia (ou aveia e quinoa) e as amêndoas. Misture bem para ligar e deite na forma. Pressione bem com as costas de uma colher para obter uma superfície uniforme.

Leve ao forno durante cerca de 25 minutos até alourar.

Deve ser bastante macio ao toque. Deixe arrefecer na forma antes de cortar em quadrados.