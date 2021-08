Bacalhau assado com crosta de broa

Preparação

No robô de cozinha triture as fatias de broa e os coentros. Retire e tempere com um fio de azeite, misture bem e reserve.

Descongele os lombos de bacalhau e seque com papel de cozinha. Numa assadeira, com o louro e um fio de azeite, disponha os lombos de bacalhau com a pele para baixo e os alhos em rodelas. Coloque em cima de cada lombo a mistura da broa, calque com cuidado e regue com um fio de azeite.

Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 20 a 25 minutos.

Ao mesmo tempo, coloque a assar as batatas que foram previamente cozidas durante dez minutos. Calque levemente com a ajuda de um pano, tempere com sal e azeite e leve ao forno.