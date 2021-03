Argolas de laranja

Preparação

Numa tigela, misture o açúcar com as gemas e a raspa de laranja.

De seguida, adicione a farinha e o fermento, envolva bem. Bata duas claras de ovo em castelo e acrescente à mistura da farinha, envolva muito bem. Reserve a terceira clara de ovo para pincelar.

Entretanto, forme bolinhas e com o cabo de uma colher de pau faça os buracos para formar argolas.

Coloque as argolas num tabuleiro de forno, previamente forrado com papel vegetal, pincele com a clara de ovo reservada e polvilhe com açúcar.

Leve o tabuleiro ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 10 a 15 minutos, até dourar.