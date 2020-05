Almôndegas Vegan, a sugestão de uma nutricionista para um almoço simples e delicioso

Preparação

- Pré-aquecer o forno a 190 graus.

- Colocar azeite num wok juntamente com a cebola, o alho e o pimento.

- Quando o preparado estiver quente, juntar os grelos (já cozidos e muito bem escorridos)e depois de cozinharem por breves minutos, reserve até arrefecer.

- De seguida, deve processar o feijão, até formar uma massa, misturando-o com o arroz e com os legumes.

- Por fim, forme bolinhas com as mãos e coloque-os num tabuleiro forrado com papel vegetal. Devem ir ao forno por cerca de 20 minutos.

A nutricionista Ana Bravo lançou recentemente o seu sétimo livro "Nutrição com Coração", uma obra que se dedica à partilha de uma experiência pessoal para atingir uma alimentação saudável, através do equilíbrio interior.