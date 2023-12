Aletria com requeijão 

Preparação

Num tacho, coloque a aletria com o leite, o açúcar, a casca de limão e a manteiga. Deixe ferver até a aletria absorver todo o leite.

Junte então cinco gemas bem batidas, mexendo para não talharem.

Disponha o preparado numa travessa, retirando a casca do limão. Se gostar, pode polvilhar com canela em pó e servir com requeijão.

Esta receita é da autoria do chef Chakall.