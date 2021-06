Francisco Duarte, o jovem sushiman de 24 anos viu na pandemia uma oportunidade de abrir o seu próprio espaço, depois de já ter acumulado experiência ao serviço do Sushi Shop, do Miss Jappa, do Yakuza, do Home Sweet Sushi e da abertura que fez de um restaurante em Alverca. Para aprofundar o seu conhecimento, ainda fez uma formação com Miguel Bértolo, o sushiman português que ficou em segundo lugar no World Sushi Cup, em 2017.

Na carta do Wabi Sabi - Sushi Experience encontramos pratos de sushi com ingredientes como vieiras, trufa ou ovo de codorniz. Para dar início à refeição, entre as opções de entradas quentes, há a Sopa de alga kombu e cogumelos shittake (3,90 euros), Gyozas de frango com cebolinho e teryaki (5,90 euros) ou Gyozas veggie (5,90 euros). No que toca a entradas frias, a seleção recai sobre o Taco de ceviche e guacamole (11,50 euros) e a sua versão veggie (8,50 euros) ou os Nigiris omakase (9,90 euros) e a sua versão veggie (7,50 euros).

créditos: Wabi Sabi

O Sashimi de vários tipos de peixe (atum, salmão e peixe branco) é servido em doses de cinco, dez ou 15 peças e os preços variam entre os 9 euros e os 13,90 euros.

Quem prefere alternativas pode optar pelos Gunkans trufados (9,90 euros), de vieira (9,90 euros), de Salmão com queijo creme (7,90 euros), de atum (8,90 euros).

créditos: Wabi Sabi

Os indecisos que gostam de provar tudo, podem optar pelos combinados, que juntam gunkan, nigiris, sashimi e maki, em dez, 16 ou 22 peças, e custam entre 7,50 euros e 18 euros. Destaque para o combo Wabi Sabi de 22 peças com sashimi, tataki de atum braseado em óleo de sésamo, corvina e salmão, dois gunkans de vieira com gengibre ralado e cebolete, dois gunkans ovo codorniz e trufa, dois gunkans guacamole, três peças uramaki de tártaro de atum e dois peças de hossomaki de atum. Três nigiris (atum, salmão e corvina).

Wabi Sabi - Sushi Experience Estrada de Benfica, nº 261 A, Lisboa Contactos: tel. 218 252 381

Para a sobremesa, refiram-se os mochis (bolinhos de arroz com gelado de chá verde ou de sésamo) por 5,90 euros.

Os pratos estão também disponíveis em pedidos para take away e entregas ao domicílio, via Uber Eats, Glovo e TakeAway.com.