O Vogue Café Porto acrescentou à sua carta de cocktails seis criações exclusivas para a época festiva - três para celebrar a época natalícia e três para marcar a despedida a 2021 (e a entrada do novo ano).

Para celebrar a magia do Natal, até dia 26 de dezembro, o restaurante e bar localizado em pleno coração da baixa do Porto, sugere três cocktails inspirados nos Reis Magos.

A tríade começa com “Myrrh”, feito à base de Calvados Père Magloire VSOP, sumo de maçã, sumo de lima e xarope Monin Canela (8€). De seguida, junta-se à festa “Incense”, que resulta de uma combinação composta por Fonseca Bin 27, infusão e xarope de alecrim, Italicus e sumo de lima. Por último, o cocktail “Gold” consiste numa criação com Whiskey Black Bush Bushmills, xarope de baunilha, ginja de Óbidos e sumo de lima.

Depois da paragem no Natal, o Vogue Café leva-nos a viajar no tempo – a recordar o passado, a celebrar o presente e a receber com entusiasmo o futuro Ano Novo.

O “Past” faz-se de uma combinação de Absolut Vodka, xarope de uvas passas, Martini Rubino e espumante Raposeira. No “Present”, espera-nos uma criação de Calvados Père Magloire VSOP, Bénédictine, xarope de maçã e cardamomo, Licor Beirão e espumante.

Com olhos no “Future”, festeja-se a chegada de 2022 com uma junção de Adamvs Gin, St-Germain, sumo de arando, sumo de lima e Pedras limão.

Com tanto de tradição como da contemporaneidade própria, as bebidas do Vogue Café Porto servem-se entre as 12h00 às 00h00, prolongando-se até à 01h00 às sextas, sábados e vésperas de feriado (exceto no dia 24).

As noites de fim de semana celebram-se ao ritmo de Djs convidados.