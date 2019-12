Ponche é, por natureza, uma bebida festiva, onde não falta a fruta, uma base alcoólica e uma generosa porção desta receita, servida numa taça (pode usar uma saladeira). Originalmente, a bebida nasceu na Índia, chegando a Inglaterra no século XVII, popularizando-se, expandindo o seu consumo a vários países.

Na sua mesa de Natal, seja na Consoada ou no almoço de dia 25, não dispense a presença de uma (ou várias) garrafas de vinho do Porto. A maioria dos doces de Natal combinam com vinho do Porto, já para não falar dos queijos, habitual presença à mesa nestas alturas.

Mas também pode inovar com vinho do Porto. Por exemplo, pode preparar um Ponche de Vinho do Porto Rosé para dar as boas vindas aos seus familiares e amigos.

Acresce que é de facílima produção. Só vai precisar de uma parte de vinho do Porto Rosé; uma parte de sumo de romã; ½ parte de Espumante Natural Bruto; frutos vermelhos (bagas); folhas de menta (sem abusar) ou hortelã. Pode terminar com algumas rodelas fininhas de laranja para dar um toque cítrico à bebida.

Considere como uma parte, por exemplo, a quantidade de líquido que leva a uma taça. Pode, depois, multiplicar proporcionalmente pelo número de convidados da sua festa.

Todos os ingredientes devem estar frios.

Se, opcionalmente, gostar do seu ponche bem frio, considere algumas pedras de gelo.

Junte tudo numa saladeira grande, caso não tenha a taça para Ponche, e mexa. Sirva em pequenas canecas de vidro ou em copos.