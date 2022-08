A vindima já arrancou em força na Herdade do Rocim e já é possível a todos os interessados acompanhar o processo de colheita da uva até chegada à adega, a pisa a pé ou ao depósito nas ânforas.

Em 2022, há duas sugestões disponíveis: a bucha na vindima do Rocim, um programa diário, disponível até 4 de setembro, a 35€ por pessoa, e o cante da vindima, que vai acontecer somente a 17 de setembro, a 80€ por pessoa.

Uma bucha na vindima do Rocim

O visitante ficará a conhecer o processo de vindima finalizado com uma tradicional bucha alentejana composta por produtos locais, entre eles uma seleção de queijos e enchidos, salada de tomate e manjericão, queijo fresco em orégãos, empadas locais, sumo de laranja natural, melão alentejano, ovos mexidos com espargos e com harmonização dos vinhos Olho de Mocho. Disponível para um máximo de 12 pessoas com oferta de uma t-shirt e saco de pano Herdade do Rocim.

O cante da vindima

Neste programa é celebrada a vindima embalada pelo cante alentejano. Arranca com a visita à vinha para conhecer o processo de vindima, seguindo-se a visita à adega e almoço composto por um menu típico alentejano harmonizado com os vinhos da herdade do Rocim. No final, os visitantes fazem o próprio lote de vinho com algumas colheitas dos anos anteriores, vivendo um dia na "pele" do enólogo. O programa inclui a oferta de uma t-shirt, chapéu e um saco de pano Herdade do Rocim.

“A vindima ocorre quando os bagos se apresentam no ponto de maturação para serem colhidos e ganharem nova vida. Da vinha, as uvas são entregues na adega, para que o enólogo possa trabalhar agora com os mostos e resultar no melhor vinho possível. É uma época de ansiedade e muita emoção. São esses os momentos que queremos partilhar com os nossos visitantes uma experiência de vindima, criando para isso um programa diário e um programa celebrativo”, adianta Pedro Ribeiro, enólogo e administrador da Herdade do Rocim.

Para mais informações ou inscrições deve contactar através do telemóvel +351 935 683 517 ou através do mail enoturismo@herdadedorocim.com.