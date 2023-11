Podemos considerar o vinho do Porto um dos principais legados portugueses. Hábito das mesas nacionais, sobretudo mais a Norte do país, tem vindo a ser cada vez mais habitual a revelação de “tesouros” com anos em barrica. É o caso do Verídico 1900, um vinho do Porto cujo ano de colheita data no início do século XX e que passou todo este tempo em barricas de carvalho (não é detalhada a origem), numas caves em Vila Nova de Gaia, até conhecer, em 2023, um novo ciclo.

Falamos de uma edição limitada de 150 garrafas, em cristal da Vista Alegre Atlantis, e comercializada em caixas de madeira natural, produzida por artesãos portugueses. O preço – PVP 5.900€ - não estará ao alcance de todos os apreciadores desta bebida, que foi pensada para colecionadores ou consumidores de produtos exclusivos.

créditos: Divulgação

Trata-se de uma aposta da Wine Million, empresa portuguesa produtora de bebidas alcoólicas e private labelling de luxo, liderada por José Dias, um jovem nascido na década de 1990 e que herdou este precioso vinho do seu pai, Custódio Dias, enófilo e amante de vinhos.

“Não banalizar o vinho do Porto é uma luta que a minha geração deve travar e também a nossa responsabilidade. O Verídico vem afirmar a nossa posição e para onde queremos ir”, afirma José Dias, CEO Wine Million, em comunicado.

José Dias na companhia de Dirk Niepoort. créditos: SALVADOR COLACO

O “Very Very Old Tawny” é fruto de uma parceria com Dirk Niepoort, ele próprio representante da quinta geração de uma família de produtores do Douro.

“O vinho do Porto, fruto de um trabalho árduo com condições difíceis, merece uma atenção particular. Deve ser encarado como algo desejável, singular e raro, que não é para todos os dias. Verídico é um vinho que tem a impressão digital da sua origem. Dei-lhe as imperfeições para que fique perfeito”, explica.

O Verídico 1900 é a primeira marca própria da empresa, mas de acordo com o responsável, não será a única novidade. José Dias promete, em breve, “desvendar outros produtos de nicho, raros e de valor acrescentado, sempre personalizados”.