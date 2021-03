Páscoa sem uma caça aos ovos perde parte da sua graça. Um contexto de Páscoa diferente, restringido ao núcleo familiar, não deixa de ser um cenário apetecível para a procura do ovo de chocolate. Desta forma, O Moco dos Croissantes preparou uma seleção de ovos grandes, vendidos à unidade.

Os interessados contam, entre outros, com o “Ovo Red Velvet”, “Ovo Brownie & Chocolate”, “Ovo Brigadeiro & Chocolate”, “Ovo Kinder Bueno” e “Ovo Ferrero Rocher”, com os preços a variarem entre os 15,00 e os 17,00 euros.

Já os ovos miniatura, com sabores idênticos aos grandes, são vendidos aos pares (embora podendo o cliente optar por sabores diferentes), com os preços a variarem entre os 8,00 e os 9,00 euros a unidade.

As encomendas são feitas para o contacto d’O Moço, 915604018, e para encomendas de 30,00 euros ou superiores, há a possibilidade de se fazer a entrega adicionando uma taxa ao preço final.

No caso de se optar por take away a recolha faz-se na morada R. Coelho da Rocha nº91 A/B, em Lisboa, todos os dias das 9h00 às 19h00.