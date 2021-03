Produtos frescos do Algarve, vinho da região e uma pitada de humor são os ingredientes da aula culinária em que os radialistas Nuno Markl e Vasco Palmeirim vão participar no próximo dia 25, às 20h30, na página de Facebook VisitAlgarve. Para ela contarão com a ajuda da chefe de cozinha Margarida Vargues, incumbida de explicar os passos necessários à confeção de uma cataplana à moda algarvia. Uma a aula que contará com transmissão online, em tempo real.

Com uma duração aproximada de 90 minutos, o showcooking decorrerá na página de Facebook VisitAlgarve, com transmissão em simultâneo nas redes sociais daquela entidade, onde ficará posteriormente disponível.

A ação é do Turismo do Algarve, em parceria com a Tertúlia Algarvia, insere-se no âmbito do Algarve Cooking Vacations e é já a segunda que a entidade regional de turismo organiza neste formato. A primeira decorreu no dia 12 de março e dirigiu-se a blogueres e jornalistas do mercado espanhol.

“Alguns amores conquistam-se pela barriga e é através dos sabores do Algarve que, desta vez, queremos manter o destino no coração dos portugueses, para que saibam que os esperamos assim que forem levantadas as restrições de circulação derivadas da pandemia”, afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.