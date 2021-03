Azeite português alcança medalha de ouro em concurso internacional

Pelo segundo ano consecutivo, o azeite extra virgem Early Harvest do produtor alentejano Mainova alcançou a medalha de ouro no Dubai Olive Oil Competition, certame que avalia os melhores azeites de colheita antecipada do Mundo. Azeite obtidos a partir da primeira colheita de azeitonas, quando estas se apresentam no ponto ideal de maturação.

A marca portuguesa, lançada em junho de 2020, foi a única referência nacional a conquistar a medalha de ouro entre centenas de congéneres provenientes de outros países produtores de azeite como Espanha, Grécia, Itália, França e Jordânia.

Elaborado em regime de produção integrada a partir de azeitonas verdes (variedades Cobrançosa, Cordovil e Picual) colhidas no início da época, em outubro de 2020, o Early Harvest da Mainova "apresenta sabor frutado verde intenso, amargo e picante", de acordo com notas de prova do produtor.

créditos: Mainova/Amuse Bouche

Ainda de acordo com a mesma fonte, "de forma a bloquear a entrada da luz, um dos fatores que mais pode influenciar na qualidade do azeite, o Early Harvest é embalado numa garrafa de grés de vidro reciclado produzida em Portugal e acompanhado de uma rolha doseadora, que permite medir doses exatas".

O azeite extra virgem Early Harvest está à venda no site oficial da Mainova a partir de 15,95 euros (500 ml).

Marca portuguesa de vinhos e azeite-extra virgem, a Mainova é um projeto familiar liderado por Bárbara Monteiro, a mais nova de três irmãs que decidiu estabelecer-se na Herdade da Fonte Santa, situada no Vimieiro, em pleno Alto Alentejo. A marca aposta numa abordagem sustentável, apostando em regimes de produção biológicos e integrados.