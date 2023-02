JMF Reserva Tinto 2021

Lançado pela primeira vez em 2018, o JMF Reserva Tinto é um vinho que pretende homenagear a Casa-Museu José Maria da Fonseca, construída em Vila Nogueira de Azeitão no século XIX e restaurada em 1923 pelo arquiteto suíço Ernesto Korrodi. O rótulo deste vinho retarta precisamente a fachada da Casa-Museu, que é o local onde se encontram as antigas Adegas e aonde se dá a conhecer o trabalho das sete gerações da família.

A colheita de 2021 foi produzida com as castas Castelão e Touriga Nacional e estagiou durante seis meses em barricas de carvalho francês e americano, apresentando um perfil frutado e suave, com um final de prova persistente.

Com uma longevidade que pode durar até quatro anos após o engarrafamento, este tinto da Península de Setúbal revela uma cor vermelha. No nariz, as notas de café torrado surgem na primeira impressão, mas os frutos vermelhos e a groselha preta aparecem depois, culminando nos aromas florais provenientes da Touriga Nacional.

De paladar fresco e com taninos presentes e macios, é um vinho que harmoniza bem com pratos de aves, caça e queijos. Deve ser servido a uma temperatura de 14ºC e consumido a 16ºC. O PVP recomendado é 4,99€.

São Luiz Biológico Tinto 2021

O lançamento do São Luiz Biológico Colheita Tinto trata-se de mais um passo estratégico no percurso da marca na procura de um futuro mais sustentável. Este novo vinho duriense com as castas Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, distingue-se pela sua cor vibrante, onde sobressaem os aromas florais da Touriga Nacional e notas de bosque. Apresenta ainda notas subtis de pimenta preta e, na boca, é elegante e fresco, com taninos finos e persistentes.

Em termos de vinificação, o vinho foi feito através de desengace total e esmagamento. A fermentação alcoólica aconteceu em cubas de inox durante 12 dias, a temperaturas entre os 23 e os 25º, seguida de uma maceração peculiar por mais de cinco dias. Parte do envelhecimento foi feito em barricas de carvalho francês de 300 litros. Acompanha bem carnes vermelhas, de caça e queijos, recomendando-se o seu consumo a uma temperatura entre 16 e os 18ºC.

Tem um PVP recomendado de 9,99€.

(A)parecido branco 2017

Este é um daqueles vinhos com história. Corria o ano de 2017 quando Bernardo Cabral começou a trabalhar como enólogo consultor da Picowines. Com objetivo de conhecer o melhor as várias vinhas endógenas, castas e abordagens de vinificação das vinhas do Pico, começaram a ser feitas algumas experiências. Uma delas foi o engarrafamento de 280 garrafas de uma das experiências, qua se destacava pelo seu potencial. O intuito era avaliar a sua evolução em garrafa. Mas, o vinho foi tão bem arrumado na adega – ainda por cima havia o facto de não ter qualquer rótulo - que demorou uns quantos anos a ser reencontrado, por Pedro Cavaleiro, Diretor-Geral da Picowines, que decidiu experimentá-lo para perceber que garrafas seriam aquelas.

Parece uma história da Carochinha, mas a verdade é que os vinhos também têm o seu enrredo e este é o do (A)parecido 2017.

Este vinho branco monovarietal de Arinto dos Açores, da colheita 2017, soma uma pequena produção de 252 garrafas.

A fermentação foi feita em barrica antiga tendo estagiado durante oito meses com as borras finas. Com cor amarelada e laivos dourados, revela uma complexidade e frescura, onde a fruta cítrica e araçá estão envolvidas num perfil que se vai mostrando em diferentes camadas tais como nozes, mineralidade, algas, iodo ou ainda pólvora. Na boca surpreende pela vivacidade, terminando muito longo e salgado.

Esta novidade já se encontra disponível em garrafeiras e na restauração com um PVP recomendado de 100€. Mas apresse-se pois, dado o número limitado de garrafas, não estará disponível por muito tempo.

Adega de Favaios Edição Comemorativa 70 Anos

Quando temos um vinho que é feito para assinalar uma celebração, sabemos que vai ser especial, sobretudo se se tratar de uma marca de muitos anos. Foi essa a ideia deste moscatel que resume 70 anos de vida da adega com um blend de sete colheitas (1964, 1975, 1980, 1999, 2007, 2011 e 2020), a melhor de cada década.

Segundo o próprio produtor, este moscatel comemorativo não é apenas um vinho raro, de coleção e único, é também o reflexo do espírito cooperativo desta adega do Douro, que tem sabido reinventar-se.

De grande intensidade aromática, destacam-se as notas florais e frutadas de moscatel, bem como notas torradas e de especiarias. No sabor destaca-se o equilíbrio e elegância, tudo muito bem balanceado pela acidez viva. Termina com grande complexidade e persistência. As garrafas devem ser guardadas de pé pois foram fechadas com rolha tipo Bar Top, em local seco e fresco, evitando luz direta em excesso, estando pronto a ser consumido.

Com um PVP recomendado de 150€, podemos dizer que se trata de um valor acessível, para um vinho deste calibre, numa edição limitada de 2000 garrafas.