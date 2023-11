As mais de duas dezenas de produtores de Trás-os-Montes presentes no evento vínico vão levar até à histórica vila de Vidago mais de 80 referências para serem provadas e harmonizadas com as sugestões do chef Vitor Matos.

O evento tem um preço fixo de 80 euros por pessoa e contempla dois momentos distintos. O primeiro consiste numa prova de vinhos exclusivos, no Jardim de Inverno, entre as 16h00 e as 19h00. Trata-se de uma seleção especial, que mostra a riqueza do terroir que lhe dá chão, já que uma grande parte destes vinhos é produzida em vinhas de altitude nesta que é a região portuguesa com mais hectares de vinhas velhas plantadas.

Depois, às 20h00, é tempo de se abrirem as portas do luxuoso Salão Nobre para proporcionar um jantar de harmonização com um menu de quatro momentos, especialmente assinado pelo chef Vitor Matos, e que será acompanhado por vinhos de Trás-os-Montes dos produtores que participam no evento.

Este momento vínico organizado pela Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes carece de reserva, que poderá ser feita através do e-mail promocao@cvrtm.pt.

“Com o Trás-os-Montes Wine Experience pretendemos reforçar a qualidade e a exclusividade dos vinhos produzidos em Trás-os-Montes por produtores que, dia após dia, cuidam das suas quintas e vinhas, e do que delas nasce, com todo o cuidado e dedicação. Empenhados na promoção e divulgação dos nossos produtos vínicos, escolhemos um local emblemático para esta primeira edição, tendo a intenção de levar este evento também a outras vilas e cidades portuguesas, com o objetivo de mostrar e afirmar a região como produtora de vinhos excecionais.”, refere Francisco Ataíde Pavão, presidente da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes, a entidade responsável pela iniciativa.

Estão confirmados os seguintes produtores no evento: Bago de Ouro, Casa do Joa, Costa Boal, De Sousa, Encosta de Vassal, Encostas de Sonim, Maria Gins, Mont'alegre Vinhos, Nobrexpoente, Palmeirim D'Inglaterra, Quinta das Corriças, Quinta de Arcossó, Quinta do Poldrado, Quinta do Salvante, Quinta Serra D'Oura, Quinta Valle Madruga, Romano Cunha, Terras de Mogadouro, Valle Pradinhos, Vidago Villa, Vinho dos Mortos.