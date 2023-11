No decorrer do Christmas Wine Experience é possível conhecer, provar e adquirir mais de 200 néctares nacionais, apresentados pelos produtores e enólogos parceiros do The Yeatman, numa seleção pensada em parceria com a Diretora de Vinhos do hotel, Elisabete Fernandes. Entre referências clássicas e outras mais recentes, destacam-se em prova o Principal Grande Reserva 2012, Chryseia 2021, Quinta da Leda 2019 Magnum, Batuta 2021, Casa da Passarella Villa Oliveira Edição Comemorativa 125 Anos 2014 e Azores Wine Company Arinto dos Açores Solera. Sendo esta a época de excelência de vinho do Porto e licorosos, também estará disponível uma seleção de vinhos icónicos, entre os quais Taylor's Very Very Old Tawny Port, Graham's Single Harvest Port 1997 e Barão de Vilar Colheita Tawny Port 1963.

A experiência completa-se com a degustação dos sabores tradicionais da época, graças aos petiscos tipicamente portugueses confecionados pelo chef Ricardo Costa. Queijos, compotas, enchidos e presunto de porco preto, laminado ao momento, fazem-se acompanhar por uma seleção de azeites e pães variados, como o tradicional pão com chouriço, pão de queijo, broa de milho, pão de trigo ou focaccia caseira.

A viagem gastronómica continua com algumas receitas de conforto, capazes de aconchegar o estômago. Do caldo verde à canja de galinha, passando pelo prego de vitela, com presunto e queijo da Serra, sem esquecer as bifanas à moda do Porto, as mini francesinhas, os pastéis de bacalhau, os croquetes de arroz de pato com molho aioli ou as sanduíches de leitão e porco bísaro. Há ainda saladas coloridas compostas por ingredientes como tofu, abacate, lavagante, frango, queijo mozarela, batata-doce, camarão ou gengibre apresentadas em várias sugestões e combinações. Nas mesas de sobremesas não podem faltar as castanhas assadas, mas também uma grande variedade de doçaria portuguesa, como rabanadas, filhoses de abóbora, bolo-rei, pão de ló de Ovar, pudim Abade de Priscos, torta de abóbora, ovos-moles de Aveiro e Morgado do Bussaco, entre outras receitas elaboradas, como o pavé de café, Ópera de chocolate e avelã, os éclairs ou o bolo de champagne com citrinos.

No Christmas Wine Experience também é possível antecipar as compras de Natal, seja para rechear a mesa da consoada ou para oferecer a quem mais gosta. Entre um vasto leque de vinhos disponíveis em prova no evento e outras referências que integram a garrafeira do The Yeatman, há ainda um Bazar de Natal dedicado a marcas portuguesas com produtos originais e criativos. As sugestões de presentes passam pelas peças de joalharia, loiças, lenços, gravatas, chapéus, mantas de lã, sabonetes, cremes, velas e difusores.

A 12ª edição do Christmas Wine Experience acontece nos dias 1 e 2 de dezembro, sexta-feira e sábado, tem início marcado para as 15h00 e termina pelas 19h00. A entrada para o evento tem o custo de 85 euros por pessoa e por dia ou 150 euros por pessoa para os dois dias. Até 17 de novembro, os bilhetes individuais também estarão disponíveis pelo preço especial de 75 euros (regime early bird). As reservas são limitadas e podem ser feitas através do site de eventos do Hotel.