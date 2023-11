Original Reserva branco 2020 eleito o melhor vinho na (e da) Bairrada

Trata-se da edição com mais amostras de sempre, 120 vinhos, avaliados em prova cega por um painel de 14 jurados, que atribuiu a pontuação mais elevada ao Original Reserva branco 2020, fazendo deste o grande vencedor deste ano. Do produtor Quatro Cravos arrecadou também a distinção de Melhor Branco da competição.

Original Reserva branco 2020 créditos: Divulgação

Destaque para os melhores de cada uma das seis categorias. No que toca aos espumantes, o Montanha Chardonnay & Arinto Grande Cuvée branco 2018 (Caves da Montanha) foi eleito o Melhor Espumante em absoluto e o Aliança Baga Bairrada Reserva Bruto Natural branco 2021 (Aliança Vinhos de Portugal) arrecadou o título de Melhor Espumante Baga Bairrada. O já referido Original Reserva branco 2020 (Quatro Cravos) recebeu dois galardões, ao ser eleito o Melhor Branco, prémio ao qual somou o de Grande Vencedor do Concurso. Do produtor Idálio de Oliveira Estanislau, estreante nestas lides, o Pedra Só 2022 ganhou na sua categoria, como Melhor Rosé e o António Marinha Grande Reserva tinto 2017 (António Marinha Vinhos) destacou-se como Melhor Tinto. O Encosta da Criveira Reserva tinto 2021, de Isaura Conceição Reis, levou para casa a distinção de Melhor Vinho das Terras de Sicó. Estamos perante um IGP Beira Atlântico da sub-região que dá nome à categoria.

Os melhores vinhos do concurso. créditos: Divulgação

O Concurso de Vinhos e Espumantes da Comissão Vitivinícola da Bairrada 2023 reuniu 120 amostras, das quais 65 de vinhos tranquilos e 55 de espumantes. Foram atribuídas três dezenas de medalhas de ouro, 12 das quais a espumantes, nove a vinhos brancos e igual número a tintos.

Lista de Premiados

O GRANDE VENCEDOR

Quatro Cravos, Original Reserva branco 2020 - DO Bairrada

ESPUMANTES

O Melhor Espumante

Caves da Montanha, Montanha Chardonnay & Arinto Grande Cuvée branco 2018 - DO Bairrada

O Melhor Espumante Baga Bairrada

Aliança Vinhos de Portugal, Aliança Baga Bairrada Reserva branco 2021 - DO Bairrada

Medalhas de Ouro (12)

Adega de Cantanhede, Marquês de Marialva Reserva branco 2019 - DO Bairrada

Aliança Vinhos de Portugal, Aliança Baga Bairrada Reserva branco 2021 - DO Bairrada

Anadiagro, Casa do Canto Grande Reserva branco 2016 - DO Bairrada

António Marinha, António Marinha Reserva branco 2019 - DO Bairrada

Caves da Montanha, Montanha Cá da Bairrada Grande Cuvée branco 2012 - DO Bairrada

Caves Primavera, Primavera Millésime Reserva branco 2019 - DO Bairrada

Caves São João, Luiz Costa branco 2017 - DO Bairrada

Caves São João, Quinta do Poço do Lobo branco 2021 - DO Bairrada

Kompassus, Kompassus rosé 2020 - DO Bairrada

Pedro Guilherme de Andrade, Trabuca Grande Cuvée branco 2017 - DO Bairrada

Quinta da Lagoa Velha, Quinta da Lagoa Velha Cuvée branco 2015 - DO Bairrada

Vinhos Messias, Quinta do Valdoeiro branco 2021 - DO Bairrada

VINHOS BRANCOS

Quatro Cravos, Original Reserva branco 2020 - DO Bairrada

Medalhas de Ouro (9)

Adega de Cantanhede, Marquês de Marialva Arinto Grande Reserva branco 2016 - DO Bairrada

Adega de Cantanhede, Conde de Cantanhede Baga Reserva branco 2020 - DO Bairrada

António Marinha, António Marinha Legado Grande Reserva branco 2022 - DO Bairrada

Caves São Domingos, São Domingos Arinto Reserva branco 2021 - DO Bairrada

Prior Lucas, Prior Lucas Habemus. W branco 2021 - DO Bairrada

Quinta da Mata Fidalga, Virgílio de Sousa Clássico branco 2019 - DO Bairrada

Quinta do Encontro, Encontro 1 branco 2015 - DO Bairrada

Quinta do Ortigão, Ortigão 4/16 Grande Reserva branco 2017 - DO Bairrada

Quinta dos Abibes, Quinta dos Abibes Sublime branco 2019 - DO Bairrada

VINHOS ROSÉS

Idálio de Oliveira Estanislau, Pedra Só rosé 2022 - DO Bairrada

VINHOS TINTOS

António Marinha, António Marinha Grande Reserva tinto 2015 - DO Bairrada

Medalhas de Ouro (9)

Adega de Cantanhede, Marquês de Marialva Baga Complexo Reserva tinto 2015 - DO Bairrada

Alberto da Silva Marques, Quinta da Laboeira Grande Escolha tinto 2021 - DO Bairrada

Aliança Vinhos de Portugal, Bacalhôa Clássico tinto 2017 - DO Bairrada

Casa de Saima, Casa de Saima Reserva tinto 2017 - DO Bairrada

Caves Primavera, Primavera 100% Baga Reserva tinto 2020 - DO Bairrada

Caves Primavera, Primavera Garrafeira tinto 2015 - DO Bairrada

Caves São João, Frei João Clássico tinto 2018 - DO Bairrada

Isaura Conceição Reis, Encosta da Criveira Reserva tinto 2021 - IGP Beira Atlântico

Quinta do Encontro, Encontro 1 tinto 2014 - DO Bairrada

VINHO DAS TERRAS DE SICÓ

Isaura Conceição Reis, Encosta da Criveira Reserva tinto 2021 - IGP Beira Atlântico